Sport in tv oggi giovedì 31 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di giovedì 31 agosto. La settimana calcistica prosegue con la Conference League, dove la Fiorentina proverà a ribaltare il risultato dell’andata contro il Rapid Vienna. E’ anche il giorno dei sorteggi di Champions League, con quattro italiane che saranno molto attente all’urna. Gli Us Open di tennis proseguono con gli incontri di secondo turno, così come torna in campo l’Italvolley maschile per il secondo appuntamento degli Europei. Poi l’atletica da Zurigo con la Diamond League e tanto altro ancora.