Fiorentina-Milan oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Fiorentina e Milan, valida per la 30esima giornata di Serie A 2023/2024. Tornano in campo i Viola dopo aver saltato il match contro l’Atalanta a causa del lutto che ha colpito la squadra dopo la morte del dg Joe Barone. Motivazioni al massimo dunque nell’ambiente gigliato, che spera ancora nell’assalto all’Europa. Dall’altra parte i rossoneri sono nel loro miglior periodo di forma dell’anno e vogliono confermare il secondo posto. La sfida è in programma oggi, sabato 30 marzo alle ore 20.45. Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. In streaming invece su Dazn, Now e Sky Go.