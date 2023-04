Fermana-Pontedera oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Fermana-Pontedera sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la trentasettesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Al Recchioni i marchigiani vogliono i tre punti per cercare un insperato posto nella zona play off, ugualmente ai marchigiani, che devono vincere per finire nella zona alta della zona play off. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 17:30 di sabato 15 aprile, diretta in versione integrale su Eleven Sports, visibile anche sulla piattaforma Dazn.