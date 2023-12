Ferencvaros-Fiorentina in tv: canale, orario e streaming Conference League 2023/2024

Alle 18:45 di giovedì 14 dicembre la Fiorentina sfiderà il Ferencvaros a Budapest in occasione dell’ultima giornata del girone F di Conference League. Obiettivo primo posto del girone per i viola che hanno undici punti in classifica, due in più degli uomini di Stankovic. Dopo il pareggio per 1-1 sul campo della Roma, Vincenzo Italiano vuole prendersi anche un pass fondamentale per evitare i sedicesimi e volare direttamente agli ottavi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e Dazn, oltre che in streaming su Sky Go e NOW.