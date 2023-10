F1, qualifiche GP Qatar 2023 per la gara replica in chiaro su TV8: orario e come vederle in tv

Le qualifiche del Gran Premio del Qatar a Lusail 2023 di F1, in programma di venerdì ma comunque valide per la gara della domenica, saranno visibili in chiaro su TV8 in replica. Ecco allora a seguire il riepilogo di tutte le informazioni su orario e trasmissione televisiva di questo diciassettesimo appuntamento stagionale con la caccia alla pole, nell’anomalo venerdì e in notturna sull’affascinante pista del Golfo Persico.

Le qualifiche saranno visibili live in pay sui canali pay di Sky Sport Uno e Sky Sport F1 alle ore 19 di venerdì 6 ottobre, chi non dovesse riuscire a seguirle in diretta, potrà comunque contare sulla replica che sarà trasmessa in chiaro su TV8: sul canale 8 del telecomando la differita in chiaro verrà proposta alle ore 22 e poi per un ulteriore passaggio televisivo sabato 7 ottobre alle ore 18. Di seguito ecco il riepilogo completo.

QUALIFICHE OGGI IN TV

Venerdì 6 ottobre 2023

ore 19 Qualifiche su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (replica in chiaro in differita su TV8 alle ore 22 e anche sabato alle ore 18)