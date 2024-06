F1, qualifiche GP Canada oggi in tv: orari, programma e come seguirle in diretta

La F1 va in pista sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal, per disputare le qualifiche del GP del Canada. Si tratta del nono appuntamento del calendario 2024 del Circus, che ormai fa tappa in terra canadese da diversi anni. Qui è di casa Lance Stroll, scudiero dell’Aston Martin. Sull’asfalto del circuito Gilles Villeneuve, dedicato alla leggenda motoristica locale, l’ultima pole position è stata conquistata da Max Verstappen, con Nico Hulkenberg che aveva ottenuto un’inaspettata seconda posizione. Oggi i venti piloti più veloci al mondo cercheranno il giro più veloce per conquistare il ruotino e la prima casella sulla griglia di partenza. A non riuscirci sarà, in ogni caso, Esteban Ocon: il francese dovrà scontare la penalità di cinque posizioni ricevuta nel fine settimana del Gran Premio di Monaco.

VAI ALLA DIRETTA TESTUALE

Il semaforo verde della pitlane scatterà alle 22:00 italiane, permettendo ai piloti di scendere in pista per il Q1. Le condizioni meteo qui hanno sempre giocato un ruolo importante e, al momento, è prevista pioggia per gran parte della sessione. Questo elemento potrebbe quindi dimostrarsi un importante jolly per diversi team. Le qualifiche saranno trasmesse in diretta e disponibili a tutti gli abbonati Sky, sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche sulle piattaforme streaming di Sky Go e di NOW. In alternativa, Sportface.it vi offrirà la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto, in modo da non farvi perdere nemmeno un attimo dell’azione in pista a Montreal.