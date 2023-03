F1, qualifiche GP Australia 2023 replica in chiaro su TV8: orario e come vederle in tv

Le qualifiche del Gran Premio di Australia 2023 sulla pista di Albert Park a Melbourne di F1 saranno visibili in chiaro su TV8 in replica. Ricapitoliamo di seguito tutte le informazioni su orario e trasmissione televisiva di questo terzo appuntamento con la caccia alla pole, che in diretta si terrà alle ore 07 di sabato 1 aprile in virtù del fuso orario di nove ore. Chi, per ovvi motivi, non dovesse essere in grado di seguire le qualifiche live in pay sui canali pay di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, farà affidamento sulla replica che sarà trasmessa in chiaro su TV8 a orari molto più comodi: sul canale 8 del telecomando è disponibile infatti la differita in chiaro alle ore 14. Chi conquisterà la pole? Sportface.it, a ogni modo, vi terrà aggiornati minuto per minuto con la diretta testuale in tempo reale. Di seguito ecco il riepilogo.

Sabato 1 aprile 2023

ore 07 Qualifiche su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (replica in chiaro in differita su TV8 alle ore 15)