F1 GP Qatar 2023, sprint race oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

La sprint race del GP del Qatar 2023 a Losail di F1 sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Quarta gara sprint stagionale nel Mondiale e sarà ancora una volta slegata per quanto riguarda l’esito rispetto a quella standard della domenica: saranno assegnati a da otto a un punto per i primi otto classificati in questa mini gara di mezzora (100 km e un giro aggiuntivo) la cui griglia di partenza è stata invece decisa invece in mattinata con la Sprint Shootout. Per la sprint, si parte alle ore 19.30 di sabato 7 ottobre, diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go, disponibile la differita su TV8 alle ore 21.30. Sportface, invece, al solito vi informerà con la diretta scritta.

SEGUI LA DIRETTA

Sabato 7 ottobre 2023

ore 19.30 Sprint race su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno (differita su TV8 alle ore 21.30)