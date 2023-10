F1 GP Qatar 2023, gara domani in tv: canale, orario e diretta streaming

La gara del GP del Qatar 2023 a Lusail di Formula 1 sarà visibile domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Di nuovo caccia a Verstappen per questo diciassettesimo appuntamento stagionale: seconda apparizione per questa pista, ma la prima con vetture effetto suolo e la Ferrari punta al podio. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 19 di domani, domenica 8 ottobre, si gareggerà in notturna: la diretta tv è trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 e sarà visibile in pay, su TV8 invece sarà disponibile la gara in replica in differita alle ore 22 sul canale 8 del telecomando in chiaro. Infine, come di consueto, la diretta scritta sarà garantita da Sportface. Ecco di seguito il nostro riepilogo.

Domenica 8 ottobre 2023

ore 19 Gara su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in replica in chiaro su TV8 alle ore 22)