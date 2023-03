F1 GP Bahrain 2023, qualifiche domani in tv: canale, orario e diretta streaming

Le qualifiche del GP del Bahrain 2023 di F1 saranno visibili domani in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming della prima caccia alla pole stagionale sul circuito di Sakhir. Si fa finalmente sul serio e dopo le libere del venerdì è al sabato che si può decidere la gara, visto che è tutto pronto per le qualifiche che decreteranno la griglia di partenza. Prima ancora, alle 12.30, ecco le prove libere 3 utili a piloti e team per gli ultimi aggiustamenti e visibili su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, mentre alle ore 16 di sabato 4 marzo sarà tutto pronto per le qualifiche e conosceremo il primo poleman stagionale: diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, streaming su Sky Go e differita in chiaro su TV8 alle ore 21. Sportface, inoltre, vi proporrà la diretta testuale. Di seguito ecco il riepilogo.

Sabato 4 marzo 2023

ore 12.30 Prove libere 3 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

ore 16 Qualifiche su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (differita in chiaro su TV8 alle ore 21)