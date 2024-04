Europei Rimini 2024 ginnastica artistica, finali specialità maschili juniores oggi in tv: orario e diretta streaming

Tutto pronto per le finali di specialità maschili juniores degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica: ecco, di seguito, le informazioni per seguire le gare. La rassegna continentale giunge alla penultima giornata dedicata agli uomini: si inizia con le final eight per attrezzo degli juniores, mentre a chiudere in serata andranno in scena le ultime finali di specialità seniores. Gli azzurrini, dopo lo splendido argento nella gara a squadre, tornano in pedana per portare nuovamente in alto il tricolore e festeggiare davanti al proprio pubblico. Giornata che si preannuncia faticosa per Tommaso Brugnami, al via nelle finali a corpo libero, anelli, volteggio e parallele pari. In quest’ultima specialità è impegnato anche Pietro Mazzola, mentre alla sbarra ci sono Diego Vazzola (presente anche nella finale agli anelli) e Manuel Berettera, a sua volta impegnato anche al corpo libero. Nessun azzurrino presente invece nell’atto conclusivo del cavallo con maniglie. Si preannuncia grande spettacolo: chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 10.00 di sabato 27 aprile alla Fiera di Rimini. Di seguito, il programma di giornata, lo schema di gioco dell’Italia e tutte le informazioni per seguire le gare.

SEGUI IL LIVE DELLE FINALI JUNIORES

I CONVOCATI JUNIOR E SENIOR DELL’ITALIA MASCHILE

EUROPEI RIMINI 2024: PROGRAMMA COMPLETO E DIRETTA TV

GINNASTICA ARTISTICA, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

OLIMPIADI PARIGI 2024: TUTTI GLI ITALIANI QUALIFICATI

STREAMING E TV – Le finali maschili juniores degli Europei di Rimini 2024 di ginnastica artistica sono visibili in diretta streaming su Sportface TV, piattaforma OTT fruibile gratuitamente previa registrazione sia online che tramite APP (disponibile sugli store iOS e Android). In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca e tutti i risultati al termine per non perdersi davvero alcuna emozione.

PROGRAMMA SABATO 27 APRILE

10.00-12.40 Finali di specialità juniores maschili

16.30-19.00 Finali di specialità seniores maschili – Volteggio, parallele pari e sbarra