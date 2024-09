Errani/Vavassori-Townsend/Young in tv, finale doppio misto US Open 2024: data, orario e canale

Errani/Vavassori affronteranno Townsend/Young nella finale del torneo di tennis doppio misto agli US Open 2024. Anche a New York l’Italtennis avrà l’occasion di portare a casa un trofeo dello Slam. Finora le finali di doppio non sono state fortunatissime, con Bolelli/Vavassori sconfitti in finale sia a Melbourne che a Parigi e anche Errani/Paolini che sono andate ko al Roland Garros. Ora Andrea e Sara ci proveranno insieme nel misto in una partita comunque tutt’altro che semplice. Townsend e Young avranno il pubblico dalla loro e Townsend ha senza dubbio una delle migliori interpreti del circuito in doppio. Con lei farà coppia l’ex promessa del tennis a stelle e strisce Donald Young: per il classe ’89 questo è l’ultimo torneo prima del ritiro.

