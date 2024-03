Errani-Rodionova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2024

Sara Errani se la vedrà contro Aryna Rodionova nel turno decisivo delle qualificazioni del WTA 1000 di Indian Wells 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della località californiana. Entrambe sono reduci da una buona vittoria in due set al primo turno. La romagnola ha estromesso la serba Aleksandra Krunic mentre la trentaquattrenne australiana ha sbarrato la strada all’ungherese Dalma Galfi. Le due giocatrici sono separate da pochissime posizioni in classifica e, pertanto, secondo le quote dei bookmakers sarà un match all’insegna dell’equilibrio, con Errani leggermente favorita rispetto alla sua avversaria. In palio per la vincitrice c’è il biglietto per il tabellone principale.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Errani e Krunic scenderanno in campo oggi (martedì 5 marzo). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro di giornata sullo Stadium 7 con inizio fissato non prima delle ore 21.00 italiane (le 12.00 locali). La sfida, trattandosi di una partita del tabellone cadetto, non è prodotta televisivamente. La diretta televisiva del main draw, invece, è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento a stelle e strisce tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà nel dettaglio tutta la manifestazione, fornendo ai propri lettori dirette testuali, aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principali protagoniste.