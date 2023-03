Empoli-Udinese, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Empoli-Udinese, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento alle ore 15 di sabato 11 marzo per questo che si può definire come lo scontro della tranquillità, ma tra due squadre alle quali la vittoria ormai manca da troppo tempo. Chi riuscirà ad avere la meglio quest’oggi allo stadio Castellani? In palio gli ultimi punti salvezza.

Empoli-Udinese sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Fabio Bazzani.