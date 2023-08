Dazn, per i nuovi clienti aumenta il costo del canale ‘Zona Dazn’ su Sky: il prezzo e le novità

Aumenta anche il prezzo di ‘Zona Dazn’, il canale satellitare presente sul decoder di Sky. Per i nuovi sottoscrittori dell’abbonamento, a partire dal 7 agosto 2023, il costo mensile salirà a €7,50. Per i clienti che, invece, hanno sottoscritto l’opzione ‘Zona Dazn’ prima del 7 agosto 2023, il prezzo mensile rimarrà pari a €5, oltre al prezzo dell’abbonamento DAZN sottoscritto.

Su Zona Dazn è presente una selezione di eventi, tra cui i 7 match di Serie A TIM in esclusiva Dazn ogni giornata, contenuti originali DAZN e molto altro. Il canale Zona Dazn è disponibile al 214 del telecomando Sky. In caso di contemporaneità di partite della Serie A TIM, i clienti Sky via satellite che hanno aggiunto al loro abbonamento Dazn l’opzione che include il canale Zona Dazn, potranno accedere anche ai canali Zona Dazn 2, Zona Dazn 3, Zona Dazn 4 e Zona Dazn 5 rispettivamente al 215, 216, 217 e 218 del telecomando Sky.