Sport in tv oggi mercoledì 9 agosto: programma e orari di tutti gli eventi

Il palinsesto ed il programma di tutto lo sport in tv della giornata di mercoledì 9 agosto. A Toronto e Montreal proseguono i due tornei 1000 rispettivamente in campo maschile e femminile, che vedranno come protagonisti tanti tennisti italiani. Giornata di riposo per i Mondiali femminili, ma il calcio sarà comunque presente con le amichevoli di Inter, Milan ed Atalanta, che affronteranno rispettivamente Salisburgo, Trento e Pergolettese. A Glasgow continuano i Mondiali di ciclismo su strada. Ecco il programma completo della giornata di mercoledì 9 agosto.