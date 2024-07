Cronometro maschile oggi in tv, ciclismo Olimpiadi Parigi 2024: canale, orario e diretta streaming

Oggi, sabato 27 luglio, andrà in scena la cronometro maschile, valida per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La prova, con Filippo Ganna tra i favoriti per la medaglia d’oro, scatterà alle 16.30, l’orario di arrivo dell’ultimo corridore è previsto per le 18.00. I corridori si affronteranno in 32.4 km girando per Parigi, partendo da Les Invalides e arrivando a Pont Alexandre III.

La diretta tv dell’evento è garantita, ma non è certo il canale, dal momento che i Giochi saranno trasmessi su Eurosport 1 (210 di Sky) ed Eurosport 2 (211 di Sky) e su sette canali aggiuntivi (251-257). Sky darà priorità agli italiani, che in questo caso (Ganna) saranno protagonisti. La diretta streaming è assicurata: Discovery Plus, con sottoscrizione di un abbonamento, garantirà copertura streaming di tutti gli eventi dei Giochi. Per quanto riguarda la diretta tv su Rai stesso discorso fatto per Sky: Rai 2 e RaiSportHD, in diretta tv, e Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2 e Rai Play Sport 3, in streaming, copriranno la maggior parte degli eventi con sempre priorità agli azzurri.