Cremonese-Palermo oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cremonese-Palermo, match del Renzo Barbera valevole per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Si profila un altro scontro di alta classifica tra due formazioni che sono in piena lotta per la promozione in Serie A. I ragazzi di Giovanni Stroppa sperano di vincere davanti ai propri tifosi per alimentare le speranze di promozione, mentre i rosanero vanno a caccia del colpo in trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 24 febbraio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport 251, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

