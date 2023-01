Cremonese-Juventus, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Cremonese-Juventus, match valido per la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo stadio Zini i lombardi cercano ancora la prima vittoria in questo campionato, mentre i bianconeri vogliono dare continuità ai risultati ottenuti prima della pausa per i Mondiali, in attesa di recuperare altre pedine. Fischio d’inizio alle ore 18.30 di mercoledì 4 gennaio.

Cremonese-Juventus sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Dario Mastroianni ed Emanuele Giaccherini.