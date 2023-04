Cremonese-Empoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Cremonese-Empoli, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2022/2023. Allo Zini ultima spiaggia per i lombardi: se vogliono provare a salvarsi, devono vincere. Toscani che invece vanno a caccia degli ultimissimi punti per certificare la permanenza nella massima serie. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 18.30 di venerdì 14 aprile.

Cremonese-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori e Valon Behrami.