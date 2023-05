Cosenza-Cagliari oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cosenza-Cagliari, match del San Vito Marulla valevole per la trentottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I calabresi hanno bisogno di punti per evitare di dover disputare i playout al termine della regular season. I ragazzi di Claudio Ranieri, dal loro canto, vogliono arrivare ai playoff con il vento in poppa ottenendo un altro successo La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 19 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

