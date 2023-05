Cosenza-Brescia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Cosenza-Brescia, match del San Vito Marulla valevole per l’andata dei playout del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa hanno bisogno di portare a casa la vittoria in modo tale da andare a difendere il risultato al ritorno. Le Rondinelle, invece, nonostante il ritorno in casa, vogliono subito mettere in chiaro le cose. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 25 maggio alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SEGUI LA DIRETTA

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA