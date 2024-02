Conference League 2023/2024, sorteggio ottavi di finale oggi in tv: data, orario, tv e streaming

Alle 13:00 di oggi, venerdì 23 febbraio la Fiorentina scoprirà la prossima avversaria europea nel sorteggio degli ottavi di finale di Conference League 2023/24, in programma presso la Casa del calcio europeo di Nyon, in Svizzera. La squadra viola di Vincenzo Italiano, dopo aver vinto il girone davanti al Ferencvaros, si è risparmiata un doppio impegno a febbraio, ma ora ha voglia di tornare in campo con il sogno della seconda finale europea consecutiva. Il sorteggio sarà trasmesso in diretta su Sky e Dazn, oltre che su Sky Go e Now in streaming. Potrete seguire l’evento anche sul sito della Uefa. Sportface.it vi terrà compagnia invece con una diretta testuale.