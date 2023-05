Como-Ternana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Como-Ternana, match del Sinigaglia valevole per la trentasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I padroni di casa sono ad un passo dalla salvezza matematica e sperano di portare a casa un risultato utile per chiudere definitivamente questo discorso. La compagine umbra ha gli stessi punti e dunque lo stesso obiettivo dei lombardi, dunque il successo assume un valore ancora più elevato. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 13 maggio alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

