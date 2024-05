Collins-Keys in tv: data, canale e diretta streaming Wta Strasburgo 2024

Madison Keys se la vedrà contro Danielle Collins nella finale del WTA 500 di Strasburgo 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta della città transalpina. Sarà derby a stelle e strisce nell’atto conclusivo del torneo, dove si affrontano due giocatrici in forma straripante che non hanno perso neppure un set in settimana. Keys ha travolto nell’ordine Wang, Linette e Samsonova, mentre le vittime di Collins sono state Siniakova, Burel e Kalinina (unica ad impensierirla per un set). 1-1 i precedenti, andati in scena entrambi sul veloce.

Keys e Collins scenderanno in campo sabato 24 maggio alle ore 15.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutte le altre sfide ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà la finale di Strasburgo, accompagnando i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti e le parole delle due protagoniste al termine del confronto.