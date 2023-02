Nantes-Juventus, programma e telecronisti Sky e Dazn Europa League 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Nantes-Juventus, match valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. Dopo il pareggio casalingo dell’andata, i bianconeri per passare il turno devono vincere in casa dei francesi, e non sarà affatto facile o scontato, ma resta un imperativo categorico per la squadra di Allegri avanzare. Fischio d’inizio alle ore 18.45 di giovedì 23 febbraio.

Nantes-Juventus sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi e su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.