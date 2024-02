Ciclismo, Trofeo Laigueglia 2024 oggi in tv: orari e diretta streaming

Tutto pronto per il Trofeo Laigueglia 2024, che quest’oggi apre il calendario del grande ciclismo internazionale in Italia. A pochi giorni da appuntamenti come Strade Bianche e Tirreno-Adriatico, sarà la cittadina ligure il teatro della prima sfida della stagione nel nostro paese. Il campione uscente Nans Peters cercherà di concedere il bis, ma tra i principali avversari dovrà vedersela con Juan Ayuso, Marc Hirschi e con tanti italiani tra cui spiccano Alberto Bettiol e Filippo Zana. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale.

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero alle ore 11:00, mentre l’arrivo sul traguardo è stato programmato dagli organizzatori in un orario compreso tra le 15:55 e le 16:25 in base a quella che sarà la velocità media tenuta dai corridori. Il Trofeo Laigueglia 2024 sarà trasmesso in diretta tv sia da RaiSport che da Eurosport a partire dalle 14:15, con gli appassionati che potranno seguire la corsa anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, Sky Go, Dazn e Discovery+. Sportface vi racconterà tutto in tempo reale con aggiornamenti in diretta, classifiche e tanto altro ancora.