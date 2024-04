Ciclismo, Tour of the Alps 2024 seconda tappa oggi in tv: orari e diretta streaming

Il Tour of the Alps 2024 prosegue oggi con la seconda tappa, la Salorno-Stans di 190,7 chilometri. Si tratta della frazione più lunga di questa edizione dell’ex Giro del Trentino, che come da programma sconfina in Tirolo affrontando la salita del Brennero per poi trovare nel finale la breve ma impegnativa ascesa di Gnadenwald. Possibile battaglia tra i big della generale, dopo che Tobias Foss si è aggiudicato la prima tappa in quel di Cortina Strada del Vino. Di seguito tutte le informazioni per seguire al meglio la frazione odierna.

TOUR OF THE ALPS 2024: IL CALENDARIO COMPLETO

PERCORSO E ALTIMETRIA DI TUTTE LE TAPPE

START LIST E FAVORITI

ORARI, TV E STREAMING – Il gruppo prenderà il via dal chilometro zero di Salorno alle ore 10:35, con gli organizzatori che hanno fissato l’orario di arrivo tra le 15:00 e le 15:30 in base a quella che sarà la media oraria tenuta dai corridori lungo il percorso. La seconda tappa del Tour of the Alps 2024 sarà trasmessa in diretta tv dalle 13:35 sia in chiaro su RaiSport che su Eurosport, molto ampia anche l’offerta per la diretta streaming che è a disposizione su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, Dazn, Sky Go e Now. Sportface.it vi terrà aggiornati giorno dopo giorno sui risultati e le classifiche del Tour of the Alps.