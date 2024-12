Il programma, l’orario e come vedere in diretta Chemnitz-Tortona, sfida valida come 5^ giornata del Gruppo G della Champions League 2024/2025 di basket. Nuovo appuntamento per la formazione di coach De Raffaele, che ha vinto tutte le precedenti quattro partite giocate nella competizione. L’obiettivo è proseguire su questo trend anche nelle ultime due giornate di questa fase a gironi, per passare direttamente agli ottavi di finale. Di fronte, una squadra in piena lotta per un posto ai play-in. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di martedì 10 dicembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Chemnitz-Tortona, valida per la Champions League 2024/2025 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva su Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida, i risultati e le classifiche aggiornate e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.