Chelsea-Luton oggi in tv: canale, orario e streaming Premier League 2023/2024

Alle 21:00 di oggi, venerdì 25 agosto, il Chelsea sfiderà a Stamford Bridge il Luton nel match della terza giornata di Premier League 2023/2024. I Blues cercano il ritorno ai tre punti dopo la sconfitta contro il West Ham dello scorso turno. Di fronte un Luton che ha perso 4-1 all’esordio contro il Brighton di De Zerbi. Nella scorsa stagione il Chelsea ha faticato contro le neopromosse e il Luton proverà a rappresentare una brutta sorpresa per una squadra ancora in rodaggio come quella di Pochettino. La partita potrà essere seguita su Sky Sport 4K (213) in diretta tv esclusiva, senza dimenticare lo streaming offerto da Sky Go e NOW. Sportface.it vi offrirà la cronaca della partita al triplice fischio.