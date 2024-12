Le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catanzaro-Brescia, match dello stadio Nicola Ceravolo valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. La squadra giallorossa guidata da Fabio Caserta, dopo il pirotecnico pareggio ottenuto una settimana fa contro la Sampdoria, spera di ritrovare una vittoria che ormai manca da quasi due mesi per scalare posizioni in classifica.

Catanzaro-Brescia, come seguire il match

Le Rondinelle di Rolando Maran, dal loro canto, hanno ottenuto soltanto due punti nelle ultime due sfide e hanno bisogno di tornare alla vittoria per cercare di difendere l’attuale piazzamento playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 8 dicembre alle ore 15:00; la diretta televisiva sarà affidata a Dazn, a cui sarà affidato anche il servizio di streaming. Sportface.it seguirà l’evento in diretta e fornirà diversi aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara.

RISULTATI E CLASSIFICA