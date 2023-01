Carrarese-San Donato oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Carrarese-San Donato, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La compagine toscana ha ottenuto tre sconfitte nelle ultime cinque sfide ed ha bisogno di rialzare la testa se vuole alimentare le proprie speranze playoff. Gli ospiti, invece, dopo la sconfitta rimediata contro la Torres, vanno a caccia dei tre punti per uscire dalla zona calda della classifica. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 15 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

