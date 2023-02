Carrarese-Montevarchi oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Carrarese-Montevarchi sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match della ventiseiesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone B la nona sfida l’ultima in classifica, diciotto punti addirittura a separare le due squadre. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 14.30 di sabato 4 febbraio, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports, disponibile anche nella piattaforma Dazn.