Cantù-Udine oggi in tv: programma, orario e diretta gara-2 semifinale playoff Serie A2 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Cantù-Udine, sfida valida come gara-2 delle semifinali dei playoff della Serie A2 2023/2024 di basket. Gara-1 ha regalato un confronto molto aperto e particolarmente fisico tra due squadre decise ad arrivare fino in fondo alla post season. Ad imporsi sono stati i padroni di casa, che hanno confermato il fattore campo con una rimonta maturata proprio nell’ultimo quarto, fino al 64-61 finale. Gli ospiti, invece, avranno l’occasione di riprovare a centrare un colpo esterno sfumato solo per qualche imprecisione nel giro palla e al tiro nei momenti clou, oltre che per la caparbietà e i meriti degli avversari. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per vedere un’altra partita dall’alto tasso di spettacolo e adrenalina. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 21 maggio. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Cantù-Udine, valida per i playoff di Serie A2 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming e in esclusiva sulla piattaforma ufficiale della lega, raggiungibile dal seguente link, previa attivazione dell’abbonamento. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.