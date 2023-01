Cagliari-Torino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Coppa Italia Primavera 2022/2023

Cagliari-Torino sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match degli ottavi di finale della Coppa Italia Primavera 2022/2023. Tutto pronto al centro sportivo Ercole Cellino per questo scontro che mette di fronte due formazioni vogliose di superare il turno e approdare ai quarti di finale. Appuntamento fissato alle ore 11.30 di mercoledì 11 gennaio, diretta tv e streaming non disponibile.