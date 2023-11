Cagliari-Monza, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Cagliari-Monza, match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2023/2024. All’Unipol Domus i sardi cercano altri punti salvezza, i brianzoli invece provano a fare il salto di qualità in classifica e con una vittoria potrebbero davvero spiccare il volo in classifica. Chi vincerà nel lunch match? Si parte alle ore 12.30 di domenica 26 novembre.

Cagliari-Monza sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Stefan Schwoch e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Riccardo Gentile e Nando Orsi.