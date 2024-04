Bronzetti-Gracheva oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Madrid 2024

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Varvara Gracheva nel primo turno del WTA 1000 di Madrid 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa in altura della capitale spagnola. Debutto stagionale su questa superficie per Lucia, che è reduce da una sosta di un mese dopo la trasferta nordamericana sul cemento. Rientrata tra le top-50, l’allieva dei fratelli Piccari in queste settimane che prova a mettere in cascina qualche punto in vista della cambiale della vittoria a Rabat dello scorso anno da difendere. Il match contro la russa naturalizzata francese è alla portata, sia perché il suo inizio di 2024 è stato decisamente negativo, ma anche per i precedenti che vedono Bronzetti avanti 2-0.

Bronzetti e Gracheva scenderanno in campo oggi, mercoledì 24 aprile, come 4°match dalle 11:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora il torneo attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibile anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante l’appuntamento, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco, compresi quelli di tutti gli altri eventi ATP e WTA. In alternativa, Sportface.it seguirà il match, accompagnando i propri lettori con news, approfondimenti e le parole delle protagonisteal termine del confronto.