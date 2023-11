Brindisi-Kalev/Cramo oggi in tv: programma, orario e diretta Europe Cup 2023/2024 basket

Il programma, l’orario e come vedere in diretta Brindisi-Kalev/Cramo, sfida valida come 4^ giornata del Gruppo F della Europe Cup 2023/2024 di basket. L’avvio di stagione decisamente negativo della squadra pugliese si è ripercossa anche sul rendimento europeo, dove sono arrivate tre sconfitte su tre partite giocate, che ora se la vedrà contro la squadra di Tallinn per l’ultimo impegno di questa fase. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di mercoledì 15 novembre. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Brindisi-Kalev/Cramo, valida per la Europe Cup 2023/2024 di basket.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta streaming direttamente sul canale YouTube ufficiale della FIBA, accessibile al seguente link. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine della sfida e tutte le informazioni utili per non perdersi davvero nulla.