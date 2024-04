Boxe, Efe Ajagba vs Guido Vianello in tv: orario e streaming WBC Silver pesi massimi

Guido Vianello si prepara all’appuntamento più importante della carriera: nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile, in Texas, il peso massimo italiano sfiderà il pugile nigeriano Efe Ajagba, detentore della cintura WBC Silver. Proprio il titolo sarà in palio sul ring di Corpus Christi nell’evento (targato Top Rank) che inizierà alle 03:00 della notte, mentre per l’incontro di Vianello (che sarà il co-main event della riunione) bisognerà attendere almeno le 04:00 del mattino di domenica. “Questa per me è una grande opportunità per affrontare uno dei pesi massimi più importanti del mondo e non ho esitato quando mi è stata offerta. Sono pronto a salire sul ring e non vedo l’ora di disputare un grande incontro il 13 aprile”, le parole di Guido, che si prepara a questo match tra due pugili che presero parte (senza fortuna) alle Olimpiadi di Rio 2016 nella categoria di supermassimi. Da quel momento i due hanno intrapreso percorsi diversi, ma adesso si avvicinano ad appuntamenti prestigiosi. Naturalmente, Ajagba parte favorito: è il numero 4 del ranking e in caso di vittoria vedrebbe avvicinarsi la chance per il titolo mondiale. Vianello però cercherà di rovinare i piani, d’altronde nei pesi massimi le sorprese sono sempre dietro l’angolo e Guido punta a stupire il mondo nei 10 round previsti. Il main event sarà la sfida tra l’imbattuto Jared Anderson e il belga Ryad Merhy. La diretta streaming dell’intero evento sarà garantita da Mola.TV.

Data e orario: domenica 14 aprile, ore 04:00 circa

Dove: Corpus Christi (Texas)

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: MOLA TV