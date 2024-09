Boxe, a che ora e come vedere Canelo-Berlanga stanotte? Programma, orario, tv e streaming

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre Saul ‘Canelo’ Alvarez, detentore di tre cinture dei supermedi, sfiderà Edgar Berlanga, numero 1 del ranking Wba. L’evento inizierà alle 02:00, ma per il main event bisognerà aspettare le 05:00 circa del mattino di domenica. Si tratta di un match prestigioso, uno dei più attesi dell’anno, ma che non metterà in palio la carica di campione indiscusso: Canelo infatti è stato privato della cintura IBF per aver scelto di sfidare Berlanga e non lo sfidante obbligatorio dell’organizzazione, William Scull. Di conseguenza, sul piatto ci saranno ‘solamente’ i titoli WBC, WBA e WBO. Canelo (61-2-2, 39 KO) vinse il suo primo titolo dei supermedi con una vittoria per decisione unanime su Callum Smith nel dicembre 2020.

Divenne poi campione indiscusso grazie al successo su Caleb Plant (impegnato stanotte nel terzo match dalle 02:00) nel novembre 2021. Da quel momento ha portato a termine quattro difese delle cinture. Di fronte ora c’è Berlanga, statunitense, ancora imbattuto con 22 vittorie, 17 delle quali per ko. I suoi numeri sono impressionanti: ha iniziato la carriera da professionista con 16 vittorie consecutive per ko al primo round. Appena si è alzata l’asticella, però, le sue statistiche sono tornate ad essere umane: negli ultimi sei incontri, ha vinto una sola volta prima del limite. Il talento non è in discussione, ma Berlanga partirà sfavorito contro Canelo. L’evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN in modalità pay per view al prezzo di 19.99 euro.

DATA: Notte tra sabato 14 e domenica 15 settembre

ORARIO: 02:00

TV e STREAMING: Dazn in pay per view (19.99 euro)

IL PROGRAMMA

Canelo Alvarez vs. Edgar Berlanga (12 round) Titoli WBC, WBA, WBO, The Ring pesi supermedi

Ersilandy Lara vs. Danny Garcia (12 round) Titolo WBA “super” pesi medi

Caleb Plant vs. Trevor McCumby (12 round) titolo vacante WBA interim pesi supermedi

Stephen Fulton vs. Carlos Castro (10 round) pesi piuma

Rolando Romero vs. Manuel Jaimes (10 round) pesi superleggeri