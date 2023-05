Boxe, Alessio Lorusso vs Thomas Essomba in tv: programma, orario e streaming Europeo pesi gallo

Alessio Lorusso sfida Thomas Essomba con l’obiettivo di difendere la cintura europea dei pesi gallo. È il main event della terza edizione di The Art of Fighting, la serata dedicata al mondo della boxe e del K1 in programma sabato sera a partire dalle 20:00 all’Arena di Monza. L’intera card principale sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Dopo la vittoria su Sebastian Perez dello scorso ottobre, Lorusso è chiamato alla difesa del suo titolo continentale. Sono ventuno le vittorie in carriera, a fronte di quattro sconfitte (l’ultima nel 2018) per l’atleta nato a Como. Di fronte troverà Essomba, 35enne mancino di Sheffield. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale sul match.

Il programma dell’evento (diretta Dazn)

Christian Chessa vs Aziz El Ghouiyal

Morgan Moricca vs Marco Delmestro

Alessio Spahiu vs Enea Keci

Francesco Paparo vs Darwin El Badaouy

Jonathan Kogasso vs Sergiu Sinigur

Momo El Maghraby vs Franco De Mita

Alessio Lorusso vs Thomas Essomba (Europeo pesi gallo)