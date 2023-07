Bologna-Palermo oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole estiva 2023

Bologna-Palermo sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming dell’amichevole estiva del precampionato 2023 dei rossoblu. La squadra di Motta è attesa da un test assolutamente probante, quello contro i rosanero che al momento sono la super favorita per la promozione in A. Chi riuscirà a vincere? Si parte alle ore 18 di sabato 22 luglio, diretta tv e streaming sulla tv del Bologna, BFC TV, gratis anche sui social e dunque Facebook e Youtube, diretta testuale su Sportface.

