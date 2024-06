Bolelli/Vavassori-Ram/Salisbury oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Bolelli/Vavassori affronteranno Ram/Salisbury nei quarti di finale del Roland Garros 2024, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Prosegue anche sul rosso francese la grande stagione della coppia azzurra, che dopo aver raggiunto la finale nel primo Slam in Australia, ora puntano a ripetersi anche qui. Per ora cammino immacolato per Simone e Andrea, che nei tre incontri fin qui disputati non hanno concesso alcun set agli avversari. Lo stesso, però, vale anche per l’esperta coppia avversaria, terza forza del tabellone. C’è un precedente, giocato lo scorso anno agli Us Open, che vide trionfare lo statunitense e il britannico in due set. Ma sulla terra battuta aumentano le chances dei nostri due portacolori.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Bolelli/Vavassori e Ram/Salisbury scenderanno in campo oggi, mercoledì 4 maggio, alle ore 11:00. La copertura televisiva del Roland Garros 2024 sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky); live streaming dei due canali disponibile inoltre attraverso le piattaforme Discovery+, Sky Go e Dazn. Abbonarsi a Discovery+ rappresenta l’unico modo, invece, per seguire tutti gli incontri in diretta e non perdersi neanche un punto del torneo. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2024. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.