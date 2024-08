Bodo/Glimt-Stella Rossa oggi in tv: orario e diretta streaming andata playoff Champions League 2024/2025

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bodo/Glimt e Stella Rossa, valida per l’andata dei playoff di Champions League 2024/2025. Per i norvegesi, che hanno già eliminato RFS e Jagiellonia, si tratta di un ultimo sforzo contro una squadra più attrezzata ma che potrebbe avere qualche difficoltà a giocare a certe latitudini. Per i campioni di Serbia si tratta invece del primo sforzo dato che fanno il loro debutto direttamente a questo punto del torneo e mettono nel mirino il super girone di Champions. La sfida è in programma oggi, martedì 20 agosto, alle ore 21:00

Il match tra Bodo/Glimt e Stella Rossa sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport Calcio (canale 253). L’emittente detiene infatti i diritti della competizione ed offrirà agli abbonati anche una Diretta Gol (canale Sky Sport Uno) con tutte le partite della serata. Garantita anche una diretta streaming su NOW e SkyGo. Sportface.it vi terrà invece aggiornati con una cronaca a fine partita e i risultati aggiornati di questo incontro e di tutti gli altri della fase preliminare, in cui le squadre si giocano l’accesso alla Champions League.