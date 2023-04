Benevento-Reggina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Benevento-Reggina, match del Vigorito valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I giallorossi, dopo la sconfitta con la Spal e le dimissioni di Roberto Stellone, si preparano ad un rush finale davvero intenso per la lotta salvezza sotto la nuova guida tecnica di Agostinelli. Il club calabrese, dal suo canto, è reduce da due vittorie consecutive e adesso vuole calare il tris per blindare la zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 15 aprile alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

