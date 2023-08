Bayern Monaco-RB Lipsia in tv: orario, canale e diretta streaming Supercoppa Germania 2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bayern Monaco e RB Lipsia, valevole per la Supercoppa di Germania 2023. Si assegna il primo trofeo stagionale in Germania, con i bavaresi che a pochi mesi dal titolo conquistato in quell’incredibile ultima giornata ai danni del Borussia Dortmund ora vogliono iniziare nel migliore dei modi la nuova annata calcistica. Di fronte i detentori della DFB-Pokal. La sfida è in programma sabato 12 agosto alle ore 20:45 all’Allianz Arena. Diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW e Sky Go.