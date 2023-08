Premier League 2023/24: Il Newcastle annienta l’Aston Villa all’esordio, termina 5-1

Il Newcastle vince la prima di campionato contro l’Aston Villa, termina 5-1 la prima giornata di Premier League 2023/24. A porre subito il match in discesa per i padroni di casa è stata la rete all’esordio di Sandro Tonali, il neo acquisto italiano, ha firmato il vantaggio su assist di Gordon, con un tiro in rete perfettamente insaccatosi in porta. Passano pochi minuti e la formazione di Emery trova il nuovo pareggio: è Diaby a lasciare partire un tiro davvero imprendibile per il portiere avversario. I bianconeri reagiscono però al 16esimo con Isak che, dimostrando grande reattività nell’area di rigore, si gira e calcia infilando in rete il nuovo vantaggio. E’ sempre lui poi a timbrare un nuovo allungo. A mettere il sigillo sul match sono poi Wilson e Barnes sul finale di partita. Termina 5-1 al St. James’ Park.