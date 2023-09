Bayern Monaco-Manchester United oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Champions League 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Bayern Monaco e Manchester United, valida per il primo turno della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Certamente tra gli incontri più affascinanti di questa prima giornata di competizione. La squadra di ten Hag anche quest’anno non ha iniziato nel migliore dei modi e i tifosi iniziano già a spazientirsi per l’ennesima volta. I bavaresi con il loro nuovo centravanti, invece, puntano a riprendersi l’Europa. La sfida è in programma oggi, mercoledì settembre alle 21:00 all’Allianz di Monaco di Baviera. Diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW, Sky Go e Infinity+.