Batterie 4X100 maschile e femminile, Atletica Olimpiadi Parigi 2024: orario e canale

Nuova giornata di atletica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella sessione mattutina di oggi, giovedì 8 agosto, a partire dalle 11.10, avranno inizio le batterie della staffetta 4×100 femminile, mentre alle 11:35 è in programma il via alle batterie della 4×100 maschile. Gli azzurri si presentano nella veste di campioni olimpici in carica, a tre anni dall’oro di Tokyo vinto da Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu. Non solo. Il quartetto azzurro si è confermato a livello internazionale ai Mondiali 2023 (argento) e agli Europei 2024 a Roma (oro) e adesso punta a far bene anche in Francia. Avanzano le prime tre staffette più due tempi di ripescaggio.

Su Sportface.it al mattino troverete gli aggiornamenti su quale sarà la formazione italiana. La certezza è ovviamente Marcell Jacobs, reduce da un ottimo 9:85 nella finale dei 100 metri. Gli azzurri sono inseriti nella prima delle due batterie, in ottava corsia. E le avversarie sono subito fortissime: gli Stati Uniti di Noah Lyles (fresco vincitore della gara regina) e Fred Kerley, oltre alla Gran Bretagna e al Giappone. Stesso meccanismo per le donne: le azzurre sono inserite nella prima batteria, in quarta corsia, anche qui con la compagnia degli Stati Uniti. Avversarie pericolose Australia, Costa D’Avorio e Germania.

COME SEGUIRE LE GARE – Parliamo di uno degli appuntamenti più attesi e amati. La copertura dell’evento sarà quindi assicurata non solo da Discovery+, che come è noto è l’unica piattaforma a garantire la copertura integrale di tutte le gare dei Giochi di Parigi. Ricordiamo che Sky mette a disposizione dei propri abbonati 10 canali Eurosport, mentre Dazn offre 8 canali. Non solo. Gli abbonati a Now avranno l’opportunità di seguire le gare trasmesse sui canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, mentre sulla piattaforma streaming di TIM Vision sarà possibile vedere ben 14 canali di Eurosport. Anche la Rai su Rai 2, Rai Sport e Rai Play trasmetterà in diretta alcune gare delle Olimpiadi con precedenza agli italiani e alle gare più importanti. La 4×100 è una di quelle e anche Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale. Appuntamento alle 11:10 e alle 11:35.

4X100 FEMMINILE – ORE 11:10

1° BATTERIA

Svizzera

Belgio

ITALIA

Australia

Stati Uniti

Germania

Polonia

Costa d’Avorio

2° BATTERIA

Trinidad and Tobago

Spagna

Nigeria

Olanda

Francia

Gran Bretagna

Canada

Giamaica

4X100 MASCHILE – ORE 11:35

1° BATTERIA

Nigeria

Olanda

Sudafrica

Gran Bretagna

Stati Uniti

Giappone

ITALIA

Australia

2° BATTERIA

Liberia

Brasile

Ghana

Cina

Canada

Francia

Giamaica

Germania