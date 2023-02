Bari-Cosenza in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto allo stadio San Nicola per Bari-Cosenza, match valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. I padroni di casa, dopo essere tornati al successo nello scorso turno contro la Spal, vogliono dare seguito ai risultati per restare in scia alla seconda in classifica. I calabresi, invece, hanno bisogno di portare a casa punti per abbandonare l’ultimo posto in graduatoria ed alimentare le loro speranze di salvezza. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 12 febbraio alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

